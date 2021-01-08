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Altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,33 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL yüzde 1,39, avro/TL yüzde 1,35 değer kaybetti.
 08 Ocak 2021 18:37
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Altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,33 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL yüzde 1,39, avro/TL yüzde 1,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.474,76, en yüksek 1.542,75 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,33 artarak 1.540,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946,00 liraya geriledi. Geçen hafta 736,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,39 değer kaybederek 7,3280 liraya, avro da yüzde 1,35 azalarak 8,9970 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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