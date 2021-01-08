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Belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiası

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, arsasına kaçak olarak ördüğü ileri sürülen duvar nedeniyle kesilen 1.5 milyon TL'lik cezayla ilgili konuşmak için gittiği Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'ın bıçaklı saldırısına uğradığını iddia eden müteahhit Hasan Ekin, darp raporu alıp, şikayetçi oldu.
 08 Ocak 2021 19:00
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Belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiası

Müteahhit Hasan Ekin, Sahilevleri Mahallesi'ndeki arsasına kaçak moloz dökümü yapıldığı gerekçesiyle duvar ördü. Duvarın kaçak olduğunu ileri süren Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, iddiaya göre, Ekin'den görmezlikten gelmek için 100 bin dolar rüşvet istedi. Ancak Ekin, Ay'ın bu talebini kabul etmedi. Ancak Ekin, dün kendisine gelen 1.5 milyon TL'lik ceza tebligatı karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekiz, iddiaya göre bu gelişme üzerine Ay ile görüşmek üzere bugün saat 11.00 sıralarında belediyeye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ay, çekmecesinden çıkardığı sustalı bıçağı Ekin'e doğru salladı. Kolundan yaralanan Ekin, Ay'ı itip, odadan çıktıktan sonra 155 Polis İmdat ihbar hattını arayıp, şikayetçi oldu. Ardından da hastaneye gidip, darp raporu aldı. Ay da olayın ardından polis merkezine gelip, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü Ekin hakkında şikayetçi oldu.

'100 BİN DOLAR İSTEDİLER'

Müteahhit Hasan Ekiz, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde hem Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin hem de Başkan Yardımcısı İsmail Ay tarafından kendisinden rüşvet istendiğini ileri sürdü. Ekiz, "Arsama bahçe duvarı yapmıştım ve bu sırada birkaç kez İsmail Ay şantiye alanına gelerek çalışanlarım aracılığıyla beni belediyeye çağırdı. Kendisiyle görüşmeye gittiğimde, duvarın kaçak olduğunu söylediler. Bunun üzerine 'Gerekeni yapın' dedim. Ancak 5- 6 ay boyunca işlem yapılmadı. Bu sırada Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile de görüştüm. Kendisi bana, '10 milyon liraya arsa almışsın, 5 milyon liraya da ev yapacaksın. Paran var, bizi de gör' gibi ifadeler kullandı. İsmail Ay ise 'Sen inşaat ruhsatına başvuru yap, o zaman hallederiz' dedi. İsmail Bey 'Tamam' deyince ben de konuyu ruhsat aşamasında başvuru yapıp, halledeceğiz diye düşündüm. Birkaç gün sonra arsama yeniden zabıta ekipleri gelince, bir kez daha İsmail Ay'ın yanına gittim ve ona, 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz?' diye sordum. O da, 'O olaylar önemli değil sen bize 100 bin dolar ver bu konuyu kapatırız' diye karşılık verdi. Ben de bu parayı vermeyi kabul etmedim" dedi.

'HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM'

Ay'ın çekmecesinden çıkardığı bıçakla kendisine saldırdığını ileri süren Ekiz, "Dün Narlıdere Belediyesi'nden alınmak üzere bir zarf bırakıldığına dair telefon gelince sabah saatlerinde belediyeye gittim. Görevlilere sorduğumda zarfın içindeki ceza makbuzunun iptal edildiğini, 1.5 milyon liralık yeni bir ceza kesileceğini ve yanı arsama da şerh koyacaklarını söylediler. Bunu duyunca Belediye Başkanı Ali Engin'in odasına gittim ancak kendisi yoktu. Ben de İsmail Bey'in odasına girdim ve bu cezaların ne amaçla kesildiğini sordum. Ardından bana küfredince ben de ona ettim. Masasından bıçağını çekip üzerime yürüdü. Bıçak kazağımı yırttıktan sonra kolumda sıyrığa neden oldu. Sekreter odaya girip İsmail Bey'i tutunca ben de dışarı çıktım. Darp raporu aldıktan sonra, kendisinden şikayetçi oldum. Narlıdere'de kanunsuz işler yapılıyor. Hem Belediye Başkanı Ali Engin hem de İsmail Ay'dan şikayetçi oldum. İkisi danışıklı dövüş yapıyor. Yazıklar olsun" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Narlıdere Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Sahilevleri'nde kendisine ait arsa üzerinde ruhsatsız ve kaçak olarak istinat duvarı yapan ve toprak üzerinde izinsiz hafriyat çalışması yürüten Hasan Ekin hakkında sözlü ve yazılı uyarıların ardından CİMER'den gelen şikayetler de dikkate alınarak yasal işlem başlatılmış, 'İmar Kanunu'na Muhalefet' suçundan para cezası kesilmiş, ilgiliye tebliğ edilmiştir. Bugün belediye binasına gelerek, cezai işleme sözlü olarak itiraz eden arsa sahibi, önce ilgili personele sonra da Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuş, tartışma darp girişimine dönüşmüştür. Yaşanan tartışmanın ardından konu adli mercilere sirayet etmiş, ilgili şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
DHA
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