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Koronavirüs aşıları bu odalarda yapılacak

Ankara Şehir Hastanesi enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan: "Sağlık Bakanlığının genelgesine göre, 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde en az 25 aşı odası bulundurulması gerekiyor. Bizim hastanemiz de 1000 yatağın üstünde olduğu için 25'in üzerinde olacak şekilde aşı odalarını hazırladık"
 08 Ocak 2021 19:09
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Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını belirten Kayaaslan, "Sağlık Bakanlığının genelgesinde, hastane yatak sayılarına göre bulundurulması gereken aşı odası sayısı belirtiliyor. 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde en az 25 aşı odası bulundurulması gerekiyor. Bizim hastanemiz de 1000 yatağın üstünde olduğu için 25'in üzerinde olacak şekilde aşı odalarını hazırladık." dedi.

Kayaaslan, aşı odalarının, poliklinik odalarından uzakta olduğunu belirterek, "Aşı odaları, hastaların birbiriyle temasını önleyecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Hastanemize aşı için gelen kişiler, baştan itibaren güvenlik görevlileri ve yönlendirme elemanları tarafından diğer hastalarla temas etmeden aşı odalarına yönlendirilecekler." diye konuştu.

Hastaların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceğini hatırlatan Kayaaslan, "Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. İster aile sağlığı merkezlerinden ister hastanelerden bu randevuyu alabilecekler." ifadesini kullandı.

- "Gelenler aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek"

Kayaaslan, öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastaların aşılanmasına yönelik planlama yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek. Gelenlerin daha önceki hastalıklarına dair öyküsü, alerjisinin olup olmadığı, özellikle aşı bileşenine ait alerji öyküsünün olup olmadığı sorgulanacak. Ateşli bir hastalığının olup olmadığı, aşı olmasına engel bir durum olup olmadığı aydınlatılacak. Eğer aşı olması için bir engel yoksa aşılanacak."

Aşılananların en az 15 dakika hastanede kalmasının planlandığını aktaran Kayaaslan, "Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odalarımız mevcut. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü teçhizat ve ilaç bulundurulmakta." dedi.
Anadolu Ajansı
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