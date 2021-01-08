1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziraat: Batık kredi denilen miktar Ekim 2020'de tahsil edildi

Ziraat Bankası medyada yer alan 1,6 milyar dolarlık kredinin, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk Ortaklığı'nın devam edebilmesi amacıyla tesis edildiğini ve kredinin Ekim 2020 tarihinde tahsil edildiğini açıkladı.
 08 Ocak 2021 19:13
+Aa- Yazdır
Ziraat: Batık kredi denilen miktar Ekim 2020'de tahsil edildi

Ziraat Bankası, bazı yazılı ve görsel medya organlarında bankayla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel medya organları ve bazı sosyal medya hesaplarında bankamızla ilgili tamamen karalama kastı taşıyan haberler nedeniyle, aşağıda detayları yer alan konularda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası'nın faaliyet ve mali verilerini, detayları ile birlikte 3 ayda bir düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'ndaki bir şirkete 1,6 milyar dolar tutarında kredi açtığı ve tahsil edemediği haberleri ile ilgili olarak; bahsi geçen tutardaki kredi, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk Ortaklığı'nın devam edebilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Söz konusu kredi, kullandırıldığı tarihteki mevzuat, bankamız uygulamaları, piyasa koşulları ve genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin önemli varlıklarından olan Turkcell'deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır.

Şirketin çok uluslu ortaklık yapısı gereği ilgili tarihte çeşitli ülkelerde devam eden karmaşık davalar zincirinin çözülmesi ve hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesi ile kredinin geri ödenmesine ilişkin akışın sağlanabileceği öngörülmüştür. Kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren hissedarlık yapısının güçlendirilerek, hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir. Diğer taraftan bu kredinin gerek kullandırımı gerekse tahsilatına ilişkin bilgiler, bankamızın internet sitesinde de yayımlanan ilgili dönemlerin Bağımsız Denetim Raporları'nda ayrıntılı olarak yer almıştır. Bununla birlikte konu, belirtilen dönemlerde birçok yazılı ve görsel basın organı tarafından haber olarak da kullanılmıştır."

- "Ziraat Bankası, şeffaf bir ticari kuruluş"

Tarımsal üreticilerin banka haczinden dolayı mağdur olduklarına ilişkin haberlerle ilgili olarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Bankası'nın hali hazırda 685 bin tarım kredisi kullanan müşterisi ve bu müşterilerin de yaklaşık 80 milyar TL kredi riski mevcuttur. Ziraat Bankası'nın kullandırdığı diğer kredilerin de dahil edildiği takip oranı yüzde 2,3 iken (ki bu oran sektör için yaklaşık yüzde 4'tür) söz konusu tarım kredilerinden takip hesaplarına intikal etmiş olanların oranı ise yaklaşık yüzde 1,5 gibi düşük bir seviyededir.

Kanuni hakkı olmasına karşın, tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına bazı durumlarda haciz ve benzeri yollara dahi başvurulmaktan sakınılmaktadır. Söz konusu takip oranının düşük olmasının ana nedeni, çiftçimizin, köylümüzün bu konuda gösterdiği hassasiyetin yanı sıra Ziraat Bankası'nın vade uzatma, faiz erteleme ve benzeri yollarla yapılandırmaya ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır. Ziraat Bankası, tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen üreticilerimize sağladığı bu imkanlarla tarımsal kredi riskinin tutar olarak yüzde 9, müşteri sayısı olarak da yüzde 16'sını yapılandırmış durumdadır."

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine milyonlarca liralık fazla ödeme yapılarak konu ile ilgili belgelerin ilgili kurumun denetçilerinden gizlendiği iddiası ile ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri Genel Kurulla tevdi edilen görevlerine atanmaları ile birlikte alacakları net ücret miktarları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bazı yayın organlarında ifade edildiği üzere, 'net' olarak ödeneceği Genel Kurul Kararı ile belirlenmiş ve KAP bildirimi ile kamuoyuyla paylaşılmış bu ücretlere, sosyal güvenlik primi kesintisi (Emekli Sandığı ve TZHEMSAN), ücretlerden kesilen gelir vergisi ve damga vergisi de dahil edilerek ilgili muhasebe hesabına kaydedilmektedir. Banka ilgili hesapta brüt tutarı giderleştirir, çalışana yasal kesintileri yaparak net ücretini öder. Bu sadece Ziraat Bankası için değil sektördeki tüm bankalar ve şirketler için geçerli bir hesaplama ve muhasebeleştirme uygulamasıdır. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri açısından, bankanın diğer çalışanlarının elde ettiği maaş ve özlük haklarından farklı bir uygulama söz konusu değildir.

Bu noktada hem medya hem denetim tarafında gerçek olmayan, eksik bilgiler ile sonuçlar ve kanaatler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak ülkemizin en önemli aktifleri arasında bulunan, reel sektöre kesintisiz imkan sağlayan, gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetim kuruluşları tarafından sürekli denetlenen ve kamuoyu ile denetim sonuçları paylaşılan şeffaf bir ticari kuruluş olan Ziraat Bankası, amaçlarından sapmadan çalışmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hamsinin yerini barbun aldı
08 Ocak 2021 19:46		 Turşunun cazibesi sürüyor
08 Ocak 2021 08:43
TV'ye talep patladı
08 Ocak 2021 07:40		 Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı
07 Ocak 2021 14:41
Albayrak Grubu'ndan Microsoft'a 1,5 milyon dolarlık dava
07 Ocak 2021 13:32		 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu
07 Ocak 2021 12:03
PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
07 Ocak 2021 11:13		 Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
07 Ocak 2021 09:10
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
07 Ocak 2021 08:10		 Aşı ile turizme güven artacak
06 Ocak 2021 08:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - 'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'05:54 - İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı03:00 - Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı02:28 - MİT'ten eleman alımı için ilan videosu02:24 - BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor
02:21 - Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi02:14 - Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı01:50 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:49 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik01:40 - Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak01:24 - Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
01:10 - 9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı00:10 - Karaman'ın incisi Ermenek00:10 - 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu00:04 - Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:00 - 9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Karaman'ın incisi Ermenek
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü rafa koyamamak 1
kış lastiği 5
uzak durulacak insan tipleri 2
sözlük mesai saatleri 14
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
rüşvet 4
Hindiye neden Turkey denmiş 1
Stefan Zweig okurları 2
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 4
538 liradan altın alan insan 7
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam