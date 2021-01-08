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10 günlük yasak sonrası 1 günde sattıklarını 2 saatte tükettiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayanlar, hamsiye gelen 10 günlük av yasağı sonrası balık haline akın edip, talebi arttırdı. Balıkçılar 1 günde sattıkları 10 kasa hamsiyi, 2 saatte tüketti.
 08 Ocak 2021 22:57
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10 günlük yasak sonrası 1 günde sattıklarını 2 saatte tükettiler

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de avlanan hamside 'yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması' nedeniyle, hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Fiyatın artabileceğini ön gören Marmarisliler, saat 16.00 sıralarında kapalı halk pazarında bulunan 5 deniz ürünü satışı yapan dükkana yöneldi. Lezzeti ve fiyatıyla sofraların vazgeçilmesi hamsi, tezgahta kilosu 30 TL'den satışa çıktı. Balıkçılar, müşterilerin artan taleplerine yetişebilmek ve tezgahlarını doldurmak için sürekli hamsi temizliği yaptı.

Marmaris'te 40 yıldır deniz ürünleri satışı yapan Durmuş Ali Yücel, "Hamsi avlanmasına getirilen kısıtlama sonrası fiyatlara etkileyecektir. Hafta başından itibaren yüzde 20 ila 30 arasında fiyat artışı olur. Şu anda elimizde stoklar mevcut ama pazartesiden itibaren fiyatlar, 40- 45 lira civarında olacaktır. Günde 9- 10 kasa hamsi satıyorum. Tarım Bakanlığı'nın 10 gün yasak getirmesi yerinde ve doğru bir karar. Bir ailenin sofralarında fiyat olarak en uygun bir üründür. Fiyatı uygun olması talebi artırıyor. Müşterilerimize hamsi yetiştirmek için çalışıyoruz. Ege hamsisi iri olur ve lezzeti Karadeniz gibi olmaz. Tezgahlarda Karadeniz ve Ege hamsisi kendini belli eder ve bilen ona göre alır" dedi.

Dükkanında hamsi temizleyen Sema Yücel, "Getirilen kısıtlama nedeniyle talep zaten vardı daha da artacaktır. Bir kasa 14- 15 kilogram geliyor. Şu anda günde 10 kasa hamsi temizliyoruz. Dükkanda çalışanlarımız hamsi temizlemek ve müşteriye yetiştirmek için seferber oldu" dedi.

Balık halinden 3 kilo hamsi satın alan ev hanımı Melahat Girgin, "Haftanın 3 günü deniz ürünü alıyorum. Ailecek en çok sevdiğimiz hamsi. Ne yazık ki hamsinin boyları gün geçtikçe küçülüyor. Alınan avlanma yasağı doğru bir karar. Fiyatlar artmadan hamsimi aldım. Eşim ve çocuklarıma buğulamasını yapıp sofralarımızda tüketeceğiz" dedi.
DHA
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