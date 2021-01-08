Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında hapis cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
|08 Ocak 2021 19:40
|+Aa- Yazdır
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında hapis cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde uygulama gerçekleştiren yunus timi, aranan R.E'yi bir araçta yakaladı.
R.E'nin kamu görevinden ihraç edildiği, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı Antalya Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
R.E'nin aynı suçtan ceza alan eski kamu çalışanı arkadaşları C.E. ile N.D. de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'
09 Ocak 2021 06:15
|Resulayn'da hain saldırı! 2 asker yaralandı
08 Ocak 2021 21:39
|Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı
08 Ocak 2021 21:28
|Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2021 17:59
|Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten itiraf: Parti eşittir PKK
08 Ocak 2021 17:22
|MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, tutuklandı
08 Ocak 2021 17:17
|Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri tutuklandı
08 Ocak 2021 16:12
|Bakan Soylu: PKK'nın 320'den az elemanı kaldı
08 Ocak 2021 16:01
|Hrant Dink davasında bir tutuklama kararı daha
08 Ocak 2021 15:20
|Taciz atışı yapan 3 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2021 15:18