Yeliz Yeşilmen çocuklarının dadısı tarafından soyuldu
|08 Ocak 2021 19:43
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Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi. Kadını her yerde aradıklarını söyleyen Yeşilmen, "Bizim güvenimizi aldı sırtımızdan vurdu" dedi.
Uzun süredir Bodrum'da ailesiyle yaşayan Yeliz Yeşilmen, evinin soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı. 2 ay önce işe aldığı bakıcının, Yeşilmen'in ziynet eşyalarını ve kıyafetlerini çaldığı öğrenildi. Çocuklarının bakıcısı Feruza K.'nin evden hızlıca kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeşilmen "Dün akşam 19:00 sularında markete çıktığım, geri döndüğümde eve giremedim. Yarım saat eve girmek için uğraştım. Evin anahtarı kapının arkasında bırakılmış, ev gayet tertipli düzenliydi. Biz çilingir ile eve girdiğimizde evde kadın yoktu, telefonu kapalıydı. Ortada bulunan küçük ziynet eşyalarını, kürklerimi havalandırmaya çıkarmıştım onları almış. Nelerim gitti daha fazla bilmiyorum. Güvenlik kamerasından tespit ettik, ön kapıdan çıkmamış. Denemek için 2 aydır yanımızdaydı, bavuluyla koştur koştur gidiyor. Zaten hiç eşyası yoktu bu insanın. Evimi açtım, hediyelerden tutun, her ihtiyacını fazla fazla karşılayan biriyim. Bizlere çok iyi davranıp hepimizin gönlünü almaya çalışan biriydi, ama arkamızı döndüğümüz ilk anda da böyle bizi arkamızdan vurdu. Halen ortalarda yok. Benim için giden meblağın miktarı önemli değil, yapılan davranış çok yanlış bir şey. Böyle bir insan böyle çalışamasın, bunu bir daha yapamasın, kimseyi de böyle rezil etmesin. Bulunduğunda ise sınır dışı edilsin" diye konuştu.
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