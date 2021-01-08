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Şırnak'ta polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Şırnak'ta polis, anaokulu öğrencilerine temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
 08 Ocak 2021 20:17
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Şırnak'ta polis, anaokulu öğrencilerine temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Vilayetler Birliği Anaokulu'nda 80 öğrenciyle buluştu.

Ekipler, öğrencilere projede yer alan masalları okudu, temel güvenlik kurallarını anlattı ve polislik mesleği tanıttı.

Polisler, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.
Anadolu Ajansı
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