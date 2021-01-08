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Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Kahramanmaraş'ta Murat Y., otomobiliyle seyir halindeyken oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
|08 Ocak 2021 21:04
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Kahramanmaraş'ta Murat Y., otomobiliyle seyir halindeyken oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y., otomobiliyle giderken araçtaki pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Murat Y.'nin ayağına isabet etti. Murat Y. hemen aracını kenara çekerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Y., daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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