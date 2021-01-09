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2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu

2021 yılı Ocak ayı maaş katsayısının belli olmasıyla bedelli askerlik ücreti de arttı. Kanun gereğince, yılın ilk altı ayındaki bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 TL oldu
 09 Ocak 2021 00:10
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2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 7179 sayılı Askeralma Kanununun 9. maddesi gereğince "240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak" bedel tutarındadır. Vatandaşlar, bu bedelin silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Ocak ayı aylık katsayısının 0,165786 olarak belirlemiştir.

Bedeli askerlik ücretinin formülü şu şekildedir:

=240.000 gösterge rakamı* aylık katsayısı
=240.000*0,165786
=39 bin 788 TL
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