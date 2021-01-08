63 yaşındaki doktor koronavirüse yenildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedavisi gören Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız hayatını kaybetti.
|08 Ocak 2021 21:20
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Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedavisi gören Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız hayatını kaybetti.
Salihli'de özel bir hastanede görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), yaklaşık 45 gün önce korona virüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Yıldız, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Yıldız, hayatını kaybetti. 15 yıl Salihli Devlet Hastanesi ve 10 yıldır da Medigüneş Hastanesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Cemal Yıldız'ın ölümü ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu. Dr. Yıldız'ın yarın İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.
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