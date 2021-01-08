1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapının önüne çocuk ayakkabısı koyup kumar oynayanlara baskın

Denizli'de kapısının önüne kadın ve çocuk ayakkabıları konularak ev görüntüsü verilen yerde 33 kişi kumar oynarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden kimi yüzünü gizlemeye çalışırken kimi ise kameralara el salladı.
 08 Ocak 2021 21:24
+Aa- Yazdır
Kapının önüne çocuk ayakkabısı koyup kumar oynayanlara baskın

Denizli'de kapısının önüne kadın ve çocuk ayakkabıları konularak ev görüntüsü verilen yerde 33 kişi kumar oynarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden kimi yüzünü gizlemeye çalışırken kimi ise kameralara el salladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldığı ev olarak belirtilen yalnız kumar oynanan adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin kameralar ile geniş güvenlik önlemi almasına rağmen polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 33 kişi kumar oynarken yakalandı. Kapı önüne kadın ve çocuk ayakkabısı konularak aile evi süsü verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ev süsü verilen kumarhanede paravan ile odalar ayrılması düzenek kurulduğu gözlendi.

Kimi yüzünü gizledi, kimi ise el salladı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu 33 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerin araca götürdüğü şüphelilerin kimi görüntülenmemek için ceketleri ile yüzünü kapatırken kimi ise kameralara el sallaması ilginç anlara neden oldu. Ev süsü verilen kumarhanede ise adeta yok yok idi. Çok sayıda oyun iskambil kağıdı, oyun takımlarının yanı sıra içkide ele geçirildi.

33 kişiye toplam 148 bin 500 TL ceza kesildi

Korona virüs salgınına rağmen halk sağlığının yanı sıra kendi sağlıklarını da hiçe sayan 33 kişiye ceza işlemi uygulandı. Sosyal mesafe, maske ve kumar oynama suçlarından 33 kişiye 148 bin 500 TL ceza işlem uygulandı. Ayrıca kumarhaneyi işlettiği öğrenilen H.B. hakkı adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
09 Ocak 2021 02:28		 Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
09 Ocak 2021 02:14
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
09 Ocak 2021 00:10		 Ters yönde giden otobüs sahibine 1339 lira ceza kesildi
08 Ocak 2021 22:43
İki ilden yeni karantina haberleri geldi
08 Ocak 2021 21:51		 Kısıtlama başladı... Altıncı kez uygulanıyor
08 Ocak 2021 21:08
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Bakanlık personeliyle ilgili önemli açıklamalar
08 Ocak 2021 17:33		 Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına 2021'de kira artışı yapılmayacak
08 Ocak 2021 17:25
Esnafa kira ve gelir desteği başvuru süresi uzatıldı
08 Ocak 2021 17:15		 Sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasına dair açıklama
08 Ocak 2021 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - 'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'05:54 - İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı03:00 - Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı02:28 - MİT'ten eleman alımı için ilan videosu02:24 - BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor
02:21 - Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi02:14 - Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı01:50 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:49 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik01:40 - Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak01:24 - Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
01:10 - 9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı00:10 - Karaman'ın incisi Ermenek00:10 - 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu00:04 - Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:00 - 9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Karaman'ın incisi Ermenek
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bugün kardeşimin doğum günü 1
türksat 5a 2
Hindiye neden Turkey denmiş 1
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 4
dolaylı tümleç 5
bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 3
step 1
sözlüğü rafa koyamamak 1
Stefan Zweig okurları 2
sucuk 5
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam