Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı
Samsun'da gözaltına alınan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi.
|08 Ocak 2021 21:28
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Samsun'da gözaltına alınan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, meslekten ihraç edilen sınıf öğretmeni M.Ç'yi yakaladı.
Çorum Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çorum'daki adli mercilere çıkarılan hükümlü, tutuklandı.
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