Resulayn'da hain saldırı! 2 asker yaralandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|08 Ocak 2021 21:39
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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde, askerlerin arazi tarama faaliyetlerinde bulunduğu sırada, terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanmış EYP infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.
Yaralı askerler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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