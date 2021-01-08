Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
|08 Ocak 2021 21:47
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Çanakkale'de taksi ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Barbaros Mahallesi'nden aldığı hastayı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götüren Mehmet Çakmakçı idaresindeki 17 UT 186 plakalı ambulans, Troya Caddesi'nde, Metin Özcan yönetimindeki 17 T 0319 plakalı taksiyle çarpıştı.
Devrilen ambulans, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazada, sürücüler Çakmakçı ve Özcan ile sağlık görevlileri Sultan Arslan Aker, Nazan İşçi Gürcü ve ismi açıklanmayan hasta yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza yerine gelen sağlık personeli, ambulanstaki tıbbi cihazlar ile yola savrulan diğer malzemeleri toplayıp araca yükledi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan cadde, ambulansın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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