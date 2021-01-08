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Joe Biden'den kabine açıklaması

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak" dedi.
 08 Ocak 2021 22:18
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Joe Biden'den kabine açıklaması

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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