Joe Biden'den kabine açıklaması
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak" dedi.
|08 Ocak 2021 22:18
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