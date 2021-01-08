Bakan Soylu, şehit öğretmen Aybüke'nin ailesiyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüşme yaptı.
|08 Ocak 2021 22:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüşme yaptı.
Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açılışı için Karabük'e gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi ile bir araya geldi. Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit öğretmenin ailesini telefonla arayarak sürpriz yaptı. Anne Zehra Yalçın ile görüşen Bakan Soylu, her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken, Yalçın çifti Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti.
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