Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü

'BAŞÖRTÜ İLE İLGİLİ KONUDA ANAYASAL NOKTADA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK' Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ambargo'nun kaldırılması körfez için çok çok hayırlı olmuştur. Akrabalık bağlarının aralarında olduğu bu nsanların bu şekilde birbirlerine düşman kamplkara bölünmesi olumlu bir gelişme değildi. Şu anda bunun başarılmış olması isabetli, hayırlı bir adım olmuştur. Temenni ederiz ki bizim de Körfez'deki konumumuzun yerini alması da körfez iş birliğini daha da iyi hale getirecektir. Başörtü ile ilgili konuda anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa'dan bir haber. Bizler öyle adımlar attık ki hanım kardeşlerimiz devletin her kademesinde görev almaya başladı. Anayasaya dayalı olarak bu olmaktadır. CHP'li zat bunlardan bir haber olduğu için kalkıp böyle bir karar verici olursa buna güvenemem diye saçma sapan bir açıklama yapıyor.