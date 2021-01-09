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9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
 09 Ocak 2021 00:00
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9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolundaki Deve Geçidi Köprüsü Açılış Törenine katılacak.

(Diyarbakır/11.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları izleniyor.

(Washington)
Anadolu Ajansı
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