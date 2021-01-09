9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

9 Ocak 2021 tarih ve 31359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararnamenin pdf hali için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU

ATAMA KARARLARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

Eki liste

Adı -------Soyadı ----Görevi

1- Haşan AYDIN Üye

2- Murat KARAKAYA Üye

ADLİ TIP KURUMU

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Yüksel Aydın YAZICI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Gülay GÜNDOGDU atanmıştır.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha SAĞLAM atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan Basri ALAGÖZ atanmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat ÇİFTÇİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KUL ALI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup GÜLER atanmıştır.

ETİ MADEN

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dr. Özgür SAÇ ve Dr. Tabip GÜLBAY atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali ODABAŞ atanmıştır.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Nuri EKİCİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

TİKA

Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut Zühtü ÇEVİK atanmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Naci YORULMAZ atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

- Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muammer ÖZTÜRK,

- Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat AKBAŞ,

DOĞU KARADENİZ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Yusuf MENGİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Şeref DEMİR atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Ayşe Ayşin IŞIKGECE atanmıştır.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman YILDIZ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent SEZGİN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü atanmıştır.

V. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı maddeleri gereğince Şahin ÇILGIN

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan VII. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Turgut ÇANGIR atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Burdur İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet TUĞRUL atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak BULUT görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Murat GENÇ atanmıştır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Birol DÜNDAR atanmıştır.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem AKYAKA atanmıştır.

Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cihan SOY ALP atanmıştır.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya ALİM atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Vehbi GÜNAYDIN, Güngör YILDIRIM, Hamit Can NARTTÜRK, İsmail TÜFEKÇİ, Mustafa Hakan KAŞIKÇI, Mehmet Mustafa GÜL, Zeki VURAL, Salih ÇALAL, Cengiz TURGUT, Ayhan DOĞAN, Alperen KÜÇÜK, Ömer ERTUĞRUL ve Haşan DOĞAN atanmıştır.

- Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet GÜNEŞ,

görevden alınmış,

- Bartın Ticaret İl Müdürlüğüne Erhan ÖZCAN,

- Denizli Ticaret İl Müdürlüğüne Cihat ÖZDEMİR,

- Düzce Ticaret İl Müdürlüğüne Çiğdem ACAR,

- Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğüne Cemil KÜRKÇÜ,

- İsparta Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Akif ÜLGER,

- Muş Ticaret İl Müdürlüğüne Sadık TAŞÇI,

- Samsun Ticaret İl Müdürlüğüne Kürşat TURPÇU,

- Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne Ali Osman SAKAR, atanmıştır.

8 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI