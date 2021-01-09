Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı Mustafa Aksu, 9 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alındı

Aksu'nun yerine, TİGEM Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.

İşte Ayşe Ayşin Işıkgece'nin özgeçmişi:

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA tamamladı.

İş hayatına 1991-1995 yılları arasında GİMA A.Ş'de Satın Alma Asistanı olarak başladı. 1996-2016 yılları arasında Metro Cash & Carry'de Satın Alma Asistanı olarak başladığı görevini taze ürünlerden sorumlu Satın Alma Grup Müdürü olarak 2016 yılında tamamladı. 2016 - 2018 yılları arasında ise CarrefourSA'da İcra Kurulu Üyesi ve CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Birçok tarımsal proje geliştiren Ayşe Ayşin Işıkgece özellikle "Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi"ne imza atarak bu çalışma sonucunda 10'dan fazla ödülü Metro Cash & Carry'e kazandırdı. Bu proje aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Yerel Değerlere En Çok Sahip Çıkan Market" alanında ödüle layık görüldü.

18 Ağustos 2018'de TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Işıkgece evli ve bir çocuk annesidir.