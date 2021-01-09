1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak

ABD'de Demokratların, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı pazartesi günü yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlandıkları bildirildi.
 09 Ocak 2021 01:40
+Aa- Yazdır
Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak

ABD'de Demokratların, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı pazartesi günü yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlandıkları bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hafta başında Trump'a karşı harekete geçmeyi planlıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Demokrat vekillerle cuma günü yaptığı toplantıda, "Trump'ın Mike Pence tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini", ancak bunun olmaması durumunda kendilerinin azil sürecini başlatacaklarını söylediği kaydedildi.

Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı sorumlu tutan Demokratların, çoğunluğu ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisinde hızlı bir şekilde azil soruşturması açıp ardından Meclis Genel Kurulunda oylama yapabilecekleri belirtiliyor.

Ancak 20 Ocak'ta görev süresi sona erecek olan Trump'ın azil sürecinin, Temsilciler Meclisinden geçse bile Senatoya gelmesi ya da oylanması beklenmiyor.

Cumhuriyetçilerin 50 sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın azledilebilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun evet demesi gerekiyor. ABD medyasına yansıyan Cumhuriyetçi senatörlerin açıklamalarında azil konusunun gündemlerinde olmadığı vurgusu öne çıktı.

Temsilciler Meclisinde azil oylaması yapılır ve Trump suçlanırsa, "hakkında iki kez azil suçlaması yapılan" ilk başkan olarak Trump kayıtlara geçecek.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde bir miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Aralık 2019'da Demokratlar, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı bir telefon görüşmesinde siyasi çıkarı uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atacak ifadeler kullandığı gerekçesiyle ABD Başkanı aleyhinde azil soruşturması başlatmıştı. Aralık 2019'da başkanın suçlu olduğu yönünde oylama yapılmış, Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada ise Trump aklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Ocak 2021 01:50		 9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Ocak 2021 00:00
DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var
08 Ocak 2021 23:53		 Bakan Kurum'dan, CHP'li Öztunç'a 'kulak çekme' yanıtı
08 Ocak 2021 20:50
Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine mesaj
08 Ocak 2021 20:21		 Bakan Pakdemirli: Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı
08 Ocak 2021 17:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk halkı geleceğini AB'de görüyor
08 Ocak 2021 15:27		 Erdoğan: Asiltürk ile ittifakı konuştuk
08 Ocak 2021 14:41
'Amacımız, Türksat 6A'yı da uzaydaki yerine yerleştirmektir'
08 Ocak 2021 14:40		 Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
08 Ocak 2021 14:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - Kalemi olan harita çiziyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - 'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'05:54 - İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı03:00 - Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı02:28 - MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
02:24 - BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor02:21 - Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi02:14 - Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı01:50 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:49 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik01:40 - Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
01:24 - Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı01:10 - 9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı00:10 - Karaman'ın incisi Ermenek00:10 - 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu00:04 - Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Karaman'ın incisi Ermenek
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 3
sözlük mesai saatleri 14
forum kısmında tarafımıza yapılan saldırılar 2
yavaş yavaş delirmek 2
günün cümlesi 3
gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz 2
Marketten bisküvi seçen köpek 5
iflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış 2
06.01.2021 trump yanlılarının kongre binasını basması 10
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 4
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam