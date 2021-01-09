Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|09 Ocak 2021 01:49
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YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "koyu lacivert," ibaresinden sonra gelmek üzere "trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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