Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik.
|09 Ocak 2021 01:50
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YÖNETMELİK
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
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