Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
|09 Ocak 2021 02:14
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9 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile yönetmeliğin 17.
maddesinin 3. fıkrasında şu değişiklik yapılmıştır:
"15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "koyu lacivert," ibaresinden sonra gelmek üzere "trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz," ibaresi eklenmiştir."
DÜZENLEME YAPILAN MADDE ŞU ŞEKİLDEDİR:
Madde 17 - (3) Kumaş başörtüsü: Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır. Özellikleri EK-1/J'de gösterilmiştir.
AÇIKLAMA
Yapılan değişikliğe göre başını örten trafik polisleri için düzenleme yapıldı. Buna göre başını örten trafik hizmetlerinde görevli personel için başörtüsü beyaz kumaştan yapılır.
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