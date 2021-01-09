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BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde "umut" verici sonuçlar alındığını bildirdi.
 09 Ocak 2021 02:24
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BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor

Koronavirüs aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BıoNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemeleri yapıldığını açıkladı.

Yapılan denemelerden umut verici sonuçlar alındığı bildirildi.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, BioNTech'in Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayında BioNTech'in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak "BioNTech'in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech'in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İLERLEMEYİ AZALTIP KAYBOLAN İŞLEVLERİN GERİ KAZANILMASI SAĞLANDI
mRNA temelli aşının farelere sistematik olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, farelerde hastalığın erken evresinde ilerlemeyi azalttığı, kaybolan işlevlerin tekrar geri kazanılmasını sağladığı vurgulandı.

MS hastalığına karşı aşının ne zaman piyasaya çıkabileceğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

MS SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN NÖROLOJİK BİR HASTALIK
MS, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin bir çeşit kafa karışıklığından dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkan bu otoimmün hastalığı beyinde inflamasyona neden oluyor.

TÜRKİYE'DE 75 BİN KİŞİDE BİR GÖRÜLÜYOR
MS, Türkiye'de yaklaşık 75 bin, dünyada da 3,5 milyon kişide görülüyor. Tedavi edilmesini sağlayan bir yöntem bulunmazken, uygulanan tedavilerin hastalığı baskılamaya yönelik olduğu ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı
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