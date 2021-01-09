İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı
|09 Ocak 2021 05:54
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İHH İnsani Yardım Vakfı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkentte görev yapan güvenlik güçlerine çay, çorba ve atıştırmalık ikramında bulundu.
Şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevini sürdüren polisleri ziyaret eden vakıf ekipleri, görevlilere kolaylıklar dileyerek yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri ikram etti.
İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mehmet Enes Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen görev yapan kamu çalışanlarına ikramda bulunduklarını belirtti.
Görev başındaki emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Arıkan, "Sabaha dek ne kadar uygulama noktası varsa buradaki görevlilere veya yol üzerinde görmüş olduğumuz belediye ve sağlık çalışanlarımıza sıcak çay, kahve, salep ve diğer içeceklerle bazı yiyecekler ikram ediyoruz." diye konuştu.
Gece gündüz görev yapan ekiplerin memnuniyetini dile getirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Arıkan, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da bu çalışmaya kış boyunca devam edeceklerini söyledi.
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