1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'

2020 yılında teröristlerin tüm inlerine girildiğini söyleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "2021 yılında da girilmeye devam edilecek. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir" dedi.
 09 Ocak 2021 06:15
+Aa- Yazdır
'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'

Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, terörle mücadelede çok net mesajlar verdi. Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuşan Org. Çetin, "Kahraman jandarmamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktifleri ile son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, kesintisiz operasyon mantığıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden terörle mücadeleye devam edecektir" diye konuştu. Türk milletinin destek ve dualarıyla görevlerini yapacaklarını belirten Org. Çetin şunları kaydetti:

İNLERİNE GİRECEĞİZ

  • "Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Teröristlere karşı mücadelemiz Cudi, Gabar, Herakol, Kato, Avaşin, Bestler, Dereler, Tendürek, Ağrı, Tunceli, Hakkari, Diyarbakır ve ülkemizin her karış toprağında devam edecektir. Bu kapsamda 2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır."

12 terörist daha

Sınır ötesindeki operasyonlarda dün 12 PKK'lı terörist öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatlarıyla vuruldu. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Dün Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Burada da saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı
11 Ocak 2021 19:50		 1'i kurmay yarbay, 33 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
11 Ocak 2021 18:02
Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı
11 Ocak 2021 17:36		 Görevdeki İKM'nin de olduğu 11 kişiye FETÖ'den gözaltı
11 Ocak 2021 16:01
FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
11 Ocak 2021 14:44		 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
11 Ocak 2021 13:42
Kobani davasında sanıklar 'azmettirici' olarak HDP'li yöneticileri gösterdi
11 Ocak 2021 12:54		 'Mahrem imamlar' İKM ve katiplerle operasyonel hattan görüşmüş
11 Ocak 2021 12:53
FETÖ'nün sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapsi istendi
11 Ocak 2021 10:58		 'Gaybubet evi'nde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı adliyede
11 Ocak 2021 10:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Biden, Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı22:36 - Bu köy 10 aydır koronavirüsle hiç tanışmadı22:33 - 21 yıl sonra tapusuna kavuştu22:25 - Dolandırıcıların 'aşı randevusu' yöntemine karşı uyarı22:24 - Buğday unu sektöründeki 34 teşebbüse para cezası22:22 - Dr. Paköz: Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir
22:19 - Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi22:18 - Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı22:17 - 'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor22:15 - Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı22:11 - 138 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi22:01 - Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yayalara çarptı 4 yaralı
21:56 - Güzellik merkezinde tedavi sonrası yüzü kanlar içinde kaldı21:52 - İBB'den HES kodu uyarısı21:46 - Ukraynalıların 2020'de bir numaralı tercihi Türkiye oldu21:44 - Doğa tutkunu öğretmen 'evde kalarak' örnek oluyor21:28 - Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler İstanbul'da yapılacak
21:22 - Bakan Selçuk'tan duygulandıran paylaşım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokaklar 2
şaban oğlu şaban 1
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 4
bu kalp seni unutur mu 1
Telegram 1
kulplu bardak 2
el lezzeti 1
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 3
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 1
okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz 3
SON İLANLAR
Bitlis Hizan SYDV personel alacak
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müd. Engelli İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam