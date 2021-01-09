'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'
|09 Ocak 2021 06:15
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Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, terörle mücadelede çok net mesajlar verdi. Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuşan Org. Çetin, "Kahraman jandarmamız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktifleri ile son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, kesintisiz operasyon mantığıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden terörle mücadeleye devam edecektir" diye konuştu. Türk milletinin destek ve dualarıyla görevlerini yapacaklarını belirten Org. Çetin şunları kaydetti:
İNLERİNE GİRECEĞİZ
- "Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Teröristlere karşı mücadelemiz Cudi, Gabar, Herakol, Kato, Avaşin, Bestler, Dereler, Tendürek, Ağrı, Tunceli, Hakkari, Diyarbakır ve ülkemizin her karış toprağında devam edecektir. Bu kapsamda 2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır."
12 terörist daha
Sınır ötesindeki operasyonlarda dün 12 PKK'lı terörist öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatlarıyla vuruldu. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Dün Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Burada da saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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