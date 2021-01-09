Vekil değil, PKK'nın kadrolu teröristleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan Kobani olaylarına ilişkin iddianamede, yapılan beyan ve teşhislerden şüphelilerin PKK/KCK adına faaliyet yürüten "kadro örgüt mensubu" oldukları belirtildi. 6-7-8 Ekim 2014 Kobani ve 15 Ağustos 2015'teki hendek olaylarının aynı amaç doğrultusunda olduğu anlatılan iddianamede "Dosya kapsamında şüpheli konumunda bulunan eş başkanlar ve yöneticilerin örgütün siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. Gerek 6-8 Ekim terör olaylarında, gerekse hendek olaylarında açık bir şekilde örgütün talimatlarına uyarak PKK/KCK terör örgütünün güdümünde, örgütün açıklamalarıyla aynı içerikte konuştukları, örgütün talimatı ve stratejisi doğrultusunda örgüt güdümünde hareket ettikleri belirlenmiştir" denildi.

HDP TOPLANTISI KARAR DEFTERİNE İŞLENMEDİ

İddianamede, katliam çağrısının 6 Ekim 2014'deki HDP MYK toplantısında yapılmasının kararlaştırıldığının ifadelerle sabit olduğu ancak, toplantının karar defterine işlenmediği ve söz konusu MYK'nın terör örgütü talimatları sonucunda yapılan bir toplantı olduğu aktarıldı. Şüphelilerin algı operasyonu oluşturmak ve daha fazla etkileşim alabilmek için sosyal medyada hashtag açtıkları da anlatılan iddianamede örgüte yakın çok sayıda haber sitesinde yayımlanan haberlere de yer verildi.

OLAYLARA KİTLESEL BOYUT KAZANDIRMAK İSTEDİLER

32 şehirde yoğun ve şiddetli eylemlerin gerçekleştirdiği, molotoflu, el yapımı patlayıcılı, silahlı, taş ve sopalı olarak vahim sonuçlar doğuracak şekilde eylemlerin yapıldığı kaydedilen iddianamede şöyle denildi: Olaylara ilişkin görüntü ve fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere sokak eylemleri "baştan beri" demokratik hak arama görüntüsünden uzak şüphelilerin çağrı ve amaçları doğrultusunda şiddet olayları olarak gerçekleşmiştir. DBP, DTK, HDK ve HDP MYS'sı eş başkanları ve yetkililerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimat bütünlüğü içerisinde ve hedefi doğrultusunda terör faaliyeti yürütüp, başkaldırı açıklamaları yapmalarındaki amacın PKK terör örgütüne müzahir taban kitlenin sokak eylemlerine katılmalarını sağlayıp, olayları ülke geneline yayarak gerçekleştirilen şiddet eylemlerine kitlesel boyut kazandırmaktır. Yapılan eylemler sonucunda Kobani'de yaralanan örgüt mensuplarının tedavi edilmeleri için nakillerinin, HDP eski milletvekilleri şüpheli Aysel Tuğluk, İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan'ın örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda kendi makam araçları ile dokunulmazlık zırhı altında gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede eski vekil şüpheli Altan Tan'ın eşyaları arasında teröristbaşı Abdullah Öcalan imzalı 'Tarihsel geleneğimizin büyük takipçisi Altan Tan'a saygı ve sevgiyle' yazılı not bulunduğu da belirtildi. Ayrıca Tan'dan çıkan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar da iddianamede yer aldı.

DEMİRTAŞ KONUŞTU EYLEMLER ARTTI

İddianamede şahit olan eski örgüt mensubu Kerem Gökalp, örgüte bağlı faaliyet yürüten siyasi partilerin ve Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamaların ardından sokak eylemlerinin arttığına dikkat çekti. Gökalp, "HDP, DBP MYK ve PM'si, DTK ve Selahattin Demirtaş bu şekilde açıklama yapmamış olsaydı 6-8 Ekim olaylarındaki eylemlerin şiddeti bu denli olmaz ve ölümler yaşanmayabilirdi" dedi. İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık Mahir de "KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş'tan, Kobani'nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına başta Kürt ve tüm Türkiye halklarının seferberlik ruhuyla sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani'ye destek vermesini, bunun için topyekün direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönde talimat verdiler" dedi.

PKK TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ

Şüphelilerden HDP'li eski milletvekili İbrahim Binici, Kobani olayları esnasında gerçekleştiren eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiğini ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyledi.

BİLGEN VE KIŞANAK ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA SEÇİLDİLER

Kobani olaylarına ilişkin iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK/KCK ile bağları da yer aldı. Gizli tanık Ulaş'ın ifadelerine göre, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in 2011 ile 2015 yılları arasında legal yollardan Kandil'e giderek, PKK/KCK'nın sözde eş başkanlığı ile görüşmeler yaptığını kaydetti. Ulaş'a göre Bilgen, sözde eş başkanlığın talimatıyla milletvekili seçtirildi. Ulaş, Bilgen'in belediye başkanlığı hakkında da "Ayhan Bilgen'in en son yine Kandil KCK eş başkanlığının talimatı ve KCK Türkiye sözcülüğünün önerisi ile Kars Belediye Başkanı olarak aday gösterilerek seçilmesi sağlandı" dedi. Gizli şahit Ulaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanlığı yapan Gültan Kışanak'ın da, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Ebru Karatosun