1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti

Mısır İnsan Hakları Örgütü, ülkedeki hapishane ve gözaltı merkezlerinde 79 kişinin bilerek ölüme terk edildiğini açıkladı. "Doğrudan Emirle Cinayet" başlıklı raporda, işkence görenlerin verdiği bilgiye göre mahkumlar ihtiyaç halinde tedavi edilmiyor ve kasıtlı olarak öldürülüyor.
 09 Ocak 2021 08:00
+Aa- Yazdır
Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti


Mısır İnsan Hakları Örgütü, 2020 yılı boyunca Mısır'daki hapishaneler ve gözaltı merkezlerinde 79 kişinin ölümüne neden olan ihlalleri, "Doğrudan Emirle Cinayet" başlıklı yıllık raporunda belgeledi. Rapor, alanında yapılan çalışmalar içinde mahkumlara karşı işlenen suçların boyutlarını, istatistikleri ve fotoğraflarıyla eksiksiz belgelemesi yönüyle bir ilk olarak gösteriliyor. Mısır güvenlik güçlerinin yasadışı uygulamaları kasıtlı olarak tutukluların tıbbi açıdan ihmal etmesiyle cinayet işlendiği vurgulanan raporda, işkence mağdurlarının beyanları da bulunuyor.


SİYASİLER, ALİMLER VE GAZETECİLER VAR
Bilerek ölüme terkedilen 79 tutuklu arasında Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Essam el Erian, gazeteci Muhammed Münir, alim Emin el-Mehdi ve Dr. Amr Abu Halil yer alıyor. Mahkumların korunmasına ilişkin yasaların bir an evvel uygulamaya geçmesi gerektiğine dikkat çeken insan hakları örgütü, bu konuda uluslararası anlaşmaların etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda, savcılık yetkililerinin hapishanelere göstermelik değil gerçek ziyaretler yapmasının elzem olduğuna dikkat çekildi.


ADİL YARGILANMA YOK
Geçtiğimiz günlerde BM insan hakları uzmanları, aktivistlerin tutukluluk ve yargılamalarının ele alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmışlardı: "Sanıklar mahkemeye sevkedilirken, kişisel veya tıbbi durumları bireysel olarak değerlendirilmeden büyük gruplar halinde yargılandılar. Gördüğümüz şey, yetkililerin yeterli yasal dayanak olmaksızın veya önceden var olan tıbbi koşullarla tutuklu bulunan mahpusların serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için çabaları arttırması gereken bir zamanda, adil yargılanma hakkının reddedilmesidir."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor
09 Ocak 2021 21:54		 Twitter, Trump'ı taklit eden vekilin hesabını askıya aldı
09 Ocak 2021 17:59
İngiliz Başbakan: Hastanelerimiz yoğun baskı altında
09 Ocak 2021 17:25		 Çin'de Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddia edildi
09 Ocak 2021 17:14
Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracak
09 Ocak 2021 16:57		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 89 milyon 361 bini geçti
09 Ocak 2021 10:07
Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı
09 Ocak 2021 08:40		 Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
09 Ocak 2021 03:00
Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi
09 Ocak 2021 02:21		 Joe Biden'den kabine açıklaması
08 Ocak 2021 22:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu
22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı
20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı20:39 - Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
20:11 - Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ella ella 3
havalar 1
virüs,depremler ve kuraklığın ard arda gelmesi. 2
turşuda sirke-limon ikilemi 5
başörtülü hakim fotoğrafı 1
uçuk 4
bugün kardeşimin doğum günü 1
dolaylı tümleç 2
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 5
forum kısmında tarafımıza yapılan saldırılar 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam