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Referandum sandığı Boğaziçi'nde kuruldu

Yeni atanan rektörü protestoya devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, seçim sandığı kurup oy kullandı
 09 Ocak 2021 08:35
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Referandum sandığı Boğaziçi'nde kuruldu

Milliyet'ten GÖKHAN KAM, ELİF ALTIN'ın haberine göre: Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, dün bir kez daha okulda toplanarak yeni rektörü protesto etti. Güney Kampüs'te toplanan öğrenciler referandum yapmak için sandık kurup rektörün demokratik seçimle belirlenmesini oyladılar. Cübbelerini giyerek toplanan akademisyenler ise, rektörlük binasına arkalarını dönerek sessiz eylem gerçekleştirdi.

'Vazgeçmiyoruz'

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Akademisyenler, dün yine cübbelerini giyerek Güney Meydan'da bir araya geldi. "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diye slogan atan akademisyenler basamaklarda bildiri okudu. Akademisyenlerin ardından basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis ekipleri, valiliğin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yasağı hatırlatarak izin vermedi. Bunun üzerine açıklama Güney Kampüs meydanında yapılan açıklamada, "Üniversitemize atanan kayyuma, kayyumcu zihniyete ve arkadaşlarımıza uygulanan işkenceye karşı direnişimizi dört bir elden yükseltiyoruz" denildi.

Açıklamanın ardından öğrenciler meydana, üzerinde 'Boğaziçi Sandığı' yazan bir seçim sandığı kurdu. Oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 'Evet','Hayır' yazılı pusulalarla oy kullandı. Rektörlük kapısına, 'Kayyumluk' yazısı asan öğrenciler, pankart atölyesi de düzenledi.

Sanatçılardan ve yazarlardan bildiri

Boğaziçi Üniversitesi mezunu çeşitli sanatçı ve yazarlar da rektörlük atamasıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Demokratik süreç işletilmeden atama yoluyla göreve getirilen partili bir rektörün Boğaziçi Üniversitesi'nin temsil ettiği ve gelenekselleşmiş değerlere zarar vereceği inancındayız" denildi.

21 kişi daha serbest

Protestolarda gözaltına alınan 21 şüpheli daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 45 şüpheliden 24'ü de önceki gün serbest bırakılmıştı.
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