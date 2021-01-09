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Twitter'da 'Melek İpek' için serbest bırakılsın kampanyası

Melek İpek için sosyal medyada serbest bırakılsın kampanyası başlatıldı
 09 Ocak 2021 08:58
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Twitter'da 'Melek İpek' için serbest bırakılsın kampanyası

Twitter'da #melekipekiçinadalet hashtagiyle açılan başlık TT'ler arasına girdi. Şule Çet Dayanışma Platformu sosyal medya hesabından "Melek İpek, darp gördüğü iki çocuğunu öldürmekle tehdit eden Ramazan İpek'i nefsi müdafaa yaparak öldürdü" paylaşımını yaptı. Paylaşımı binlerce sosyal medya kullanıcısı retweet yaptı.

Memurlar.Net
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