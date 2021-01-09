1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stajyere iğrenç taciz! 'Dosya inceleme bahanesiyle odaya çağırdı'

İstanbul'da bir avukatlık bürosunda gönüllü staj yapan Arzu Sena Topuz, avukat S.K.'nin cinsel tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.
 09 Ocak 2021 09:01
+Aa- Yazdır
Stajyere iğrenç taciz! 'Dosya inceleme bahanesiyle odaya çağırdı'

Pandemi nedeniyle gönüllü staj yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz, stajyeri olduğu ofiste avukat S.K. (38) tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. 23 Ekim'de yaşanan olayın ardından psikolojik tedavi almaya başlayan Topuz başına gelenleri paylaştı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, "Sesimi duyurmaya ihtiyacım var" diyen Topuz yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

S.K., ofisteki stajyerleri adliyeye, sekreteri de para çekmeye gönderdi. Ofiste kimse yokken UYAP'tan dosya inceleme bahanesiyle beni odasına çağırıp bilgisayarını kullanmamı istedi.

'ASANSÖRÜN KAPISINI TUTUP AÇIKLAMA YAPMAYA ÇALIŞTI'

Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı. Sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.

Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır.

Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Sesimi duyurmaya ihtiyacım var.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
09 Ocak 2021 22:00		 Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
09 Ocak 2021 20:11
Ordu'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
09 Ocak 2021 19:38		 18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!
09 Ocak 2021 18:37
Maske takmayan genç, hakaret edip polise saldırdı
09 Ocak 2021 18:17		 Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
09 Ocak 2021 16:27
Savcıyı tehditten aranan eski İKM mutfak dolabında yakalandı
09 Ocak 2021 15:50		 Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
09 Ocak 2021 15:44
Üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
09 Ocak 2021 15:18		 Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldüen kadın tutuklandı
09 Ocak 2021 14:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu
22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı
20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı20:39 - Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
20:11 - Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rüşvet 2
mario mandzukic 2
bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 2
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
pijama 1
pandemofobi 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 5
salgında 936 kolejin batması 5
step 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam