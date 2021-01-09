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Hastanede 'kampanya' bahanesiyle 6 milyon TL'lik vurgun

İstanbul'da, hastane başhekimi ve sahibinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, "Kampanya var" diyerek 291 hastanın sağlıklı gözlerine lazer tedavisi uyguladı. Zanlıların, bu yolla SGK'yı 6 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
 09 Ocak 2021 09:03
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Hastanede 'kampanya' bahanesiyle 6 milyon TL'lik vurgun

Sözde göz tarama kampanyasıyla sağlıklı gözlere lazer tedavisi uygulayan ve SGK'yı yaklaşık 6 milyon lira zarara uğratan özel hastane davasının detaylarına ulaşıldı.

Soruşturmada hastane sahibi ve doktorlar da dahil 13 şüpheli var. Şüpheliler "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vücut bütünlüğüne zarar vermek"le suçlanıyor. İddiaya göre; şüpheliler "Genel göz taraması ve kampanya var" diyerek mağdurları hastaneye çekti. Sağlıklı olan gözlerine, rızaları dışında lazer tedavisi uygulayıp delik açtı. Tedavi sonrasında mağdurların gözlerinde yanma, yaşarma, eskisi gibi uzağı ve yakını görememe sorunları belirdi. 291 mağdurun gözünde hasar kaldı. İşlemler hastane yönetimi tarafından faturalandırıldı. İşte detaylar:

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan özel hastanenin sahibi Seçim Ö., başhekim ve doktorların da arasında bulunduğu 13 şüpheliye İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. SGK'nın da arasında bulunduğu 23 kişi ve kurum müşteki, 269 isim mağdur sıfatıyla dosyada yer aldı.

İddiaya göre; 2013-2015 yılları arasında 291 vatandaşın sağlıklı gözlerine lazerle delik açıldı ve yapılan işlemler faturalandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarara uğratıldı. İşlemlerin 105'i doktor Ömer Ş., 131'i ise doktor Uğur G. tarafından gerçekleştirildi. Mağdur vatandaşların sol gözlerine başka hekim, sağ gözlerine başka hekim işlem yapacak şekilde müdahalede bulunuldu.

Mağdur Baki D. lazer işleminden sonra 10 dakika her yeri yemyeşil gördüğünü belirterek "Bir hafta bulanık gördüm. Halen eskisi gibi okuyamıyorum. Ara sıra yanma da meydana geliyor" dedi. İstanbul'da yaşayan Seyfettin ve Saliha İşçimen çifti de hastanenin "Genel göz taraması ve kampanya var" ifadelerine inandı ve görme yetilerini kaybetti.

Hastane yönetimi, SGK'dan ödeme alabilme amacıyla birlikte hareket ederek, resmi belgeleri sahte olarak düzenleyerek SGK'ya sundu. Hastaneye, 5 milyon 822 bin TL ödeme yapıldı. Aralarında hastanenin başhekimi ve sahibinin de bulunduğu 13 sanık, SGK'yı bu yolla zarara uğrattı. Sanıklar, bu yolla zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledi. Ayrıca mevcut olmayan hastalık için vücut bütünlüğüne zarar verme suçu da işlendi.
Sabah
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