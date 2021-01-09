Türkiye'den dokuz yeni Navtex
|09 Ocak 2021 09:07
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Milliyet'ten SEYFETTİN ERSÖZ 'ün haberine göre: Türk Deniz Kuvvetleri "Mavi Vatan"da faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Sismik ve sondaj arama gemilerine koruma görevini başarıyla sürdüren Donanma, Ege ve Doğu Akdeniz'de bir dizi askeri eğitimler icra edecek. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya ve İzmir İstasyonları üzerinden önceki gün (7 Ocak), bir dizi Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre 11-14 Ocak arasında dokuz farklı sahada arama kurtarma, atış ve askeri eğitimler gerçekleştirilecek.
Ege'de yapılacak eğitimler için üç Navtex mesajı yayımlandı. Buna göre 12-14 Ocak arasında atış eğitimi, 12 Ocak'ta ise askeri eğitimler Kuzey Ege'de, Gökçeada açıklarında yapılacak. Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ise Antalya Kaş, Marmaris ve Fethiye açıklarında gerçekleştirilecek.
Kardak'ta Yunan botuna engelleme
Ege'de 6 Ocak sabahı, Kardak Kayalıkları'nda karasu ihlali yapan iki Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan manevralarla engellenmişti. Engelleme sırasında botlar arasında sürtme yaşanmıştı.
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