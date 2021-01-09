1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar! 'Yer çekiminin olmadığı yol'

Erzurum'da Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yol, 'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasında gösteriliyor. 200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
 09 Ocak 2021 09:18
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar! 'Yer çekiminin olmadığı yol'

Yolun başında kontağı kapatılan otomobiller, yokuş yukarı çıkıyor. Bunu duyanlar, Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelip, deneme yapıyor.

Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafta çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

FARKLI İNANIŞLAR VAR

Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim. 'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.

Ankara'dan gelen misafirlerini 'gizemli yol'a getirerek, uygulamalı gösteren Fadime Kasımoğlu ise "Bu yolun gizemli yol olduğu söyleniyor. Onun için misafirlerimize göstermek için getirdim. Yaptığımız denemelerde aracın kendiliğinden yukarı çıkmasına çok şaşırdılar. Sebebi bilinmiyor. Zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor" dedi.

Samsun'dan gelen yakınlarını 'gizemli yol'da gezdiren Bayram Borat da "Bu yolu onlara da göstermek istedim. Geldik ve denedik. Onlar da çok şaşırdı. Buranın hikmetini tam bilmiyorum ama yolun altında manyetik bir şey var, diyorlar. Artık mıknatıs mı var yoksa başka bir şey mi, bilemiyorum. Erzurum'a gelen her misafire burası mutlaka gösterilir" diye konuştu. Arkadaşları ile birlikte Gaziantep'ten gelen Mehmet Çelik de burayı çok ilginç bulduklarını ve anlam veremediklerini belirterek, "Gerçekten bir mucize. Arkadaşlarım söylemişti ama inanmamıştım. Aracımızın kontağını kapatıp, vitesi boşa alınca bayağı bir rampa olan yere hem de hızla gitmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir durum" dedi.

PROFESÖR 'GÖZ YANILMASI' DEMİŞTİ

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer'den biri olarak gösterilen 'gizemli yol' için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor ama rampa aşağı bir yol" demişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi
09 Ocak 2021 22:03		 Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
09 Ocak 2021 21:58
Malatya'ya şehit ateşi düştü
09 Ocak 2021 19:36		 Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Özkaldı'nın acı günü
09 Ocak 2021 18:18
Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı
09 Ocak 2021 17:50		 Fatmagül, kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu
09 Ocak 2021 17:23
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü
09 Ocak 2021 16:41		 İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu
09 Ocak 2021 16:36
Kitap sevdalısı genç harçlıklarıyla koleksiyon oluşturdu
09 Ocak 2021 16:19		 Pandemi parklara ziyaretleri artırdı
09 Ocak 2021 15:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu
22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı
20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı20:39 - Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
20:11 - Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
gram altın 2
prometheus 1
turşuda sirke-limon ikilemi 5
uçan teneke 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 1
bugün kardeşimin doğum günü 1
3600 ek gösterge 1
sözlükte yalnız kalmak 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam