İstanbul'da 131 bin 641 öğretmen bulunuyor

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre:

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmen sayısının kadrolu 96.345, sözleşmeli 7.173, eğitim kurumu yöneticisinin ise 8.581 olduğunu söyledi ve "İstanbul'da 3. 663 özel okul ve 35.731 derslik bulunmakta olup bu okullarda 35.296 öğretmen görev yapıyor" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun önergesini yanıtlayan Selçuk, şu açıklamalarda da bulundu: "İstanbul Valiliği'nce ilde özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi kapsamında, 159 özel eğitim uygulama okulunda 40 farklı branştan, 2 bin 6 kadrolu/sözleşmeli ve 1976 ücretli öğretmen ile 10.433 öğrenciye eğitim verildiği belirtilmektedir."