Ailesini katleden 14 yaşındaki Çınar'ın şiddet oyunu oynadığı öğrenildi
|09 Ocak 2021 09:47
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Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre:
KKTC'de yaşayan '+18 uyarılı' 'Grand Theft Auto V (GTA-5)' adlı oyuna düşkün olduğu belirtilen 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü (48) ve babası İbrahim Çobanoğlu'nu (52) vurarak öldürdü, kendisi de intihar etti. Aile faciası dün sabaha karşı Geçitkale köyünde yaşandı. Komşuların iddialarına göre, oyun nedeniyle ağabeyi ile tartışan ve bıçak çeken Çınar Çobanoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde babasının beylik silahını aldı. Anne ve babasını yataklarında uyurken birer kurşunla vurup öldüren küçük çocuk, silah seslerine uyanan ağabeyi Eralp Çobanoğlu'na (18) da silah doğrulttu.
AĞABEY KOMŞUYA SIĞINDI
Ağabey komşulara sığınarak yardım istedi. Silahla kendini de vuran ve evde yatağı üzerinde kanlar içinde bulunan küçük çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, ağabeyi sorguya alırken, komşuları küçük çocuğun, silahlı şiddet içeren oyuna düşkün olduğuna dikkat çekti.False
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