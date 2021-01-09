Ankara'da alacak-verecek kavgası cinayetle bitti
|09 Ocak 2021 09:56
|+Aa- Yazdır
Dün akşam saat 21.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Kordon 1 Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ünal Y. (48) ile Mehmet Akgün (35), daha önce aralarında büyükbaş hayvan alışverişi yaptı. Ünal Y., yanına oğlu Asım Y. (21)'yi de alarak Akgün ile konuşmak için ablasının oturduğu Poyraz Apartmanı'nın önüne geldi.
Sokakta otomobil içinde buluşan taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Asım Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla, yanında oturan Akgün'e 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynundan ve kalbinden yaralanan Akgün, 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Akgün'ün cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, şoför koltuğunda oturan baba Ünal Y., olay sonrası otomobili emniyetin önüne sürerek oğlu Asım Y. ile teslim oldu. Gözaltına alınan baba Ünal Y. ile oğlu Asım Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
09 Ocak 2021 22:00
|Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
09 Ocak 2021 20:11
|Ordu'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
09 Ocak 2021 19:38
|18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!
09 Ocak 2021 18:37
|Maske takmayan genç, hakaret edip polise saldırdı
09 Ocak 2021 18:17
|Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
09 Ocak 2021 16:27
|Savcıyı tehditten aranan eski İKM mutfak dolabında yakalandı
09 Ocak 2021 15:50
|Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
09 Ocak 2021 15:44
|Üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
09 Ocak 2021 15:18
|Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldüen kadın tutuklandı
09 Ocak 2021 14:16