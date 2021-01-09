'Ümitcan'dan niye DNA alınmadı?'

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre:

Soruşturma dosyasına göre, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulundu. İntihar mı cinayet mi tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aleyna'yı daha önce dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddia edilen erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ifadesi alındı.

Aleyna Çakır'ın otopsisinde az sayıda sperm hücresi, tırnaklarında DNA bulunmuş ancak raporda, "Sağ ele ait 4 adet tırnak parçasından ve 5 adet sol el tırnak parçasından karşılaştırmaya müsait Y-STR DNA profili tespit edilmedi" denilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun önceki gün ortaya çıkan raporunda da genç kızın asılma nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sperm ve tırnağındaki DNA örneğinin aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı... Baş şüpheli Ümitcan Uygun'dan aylardır örnek alınmamış, bu yüzden hala araştırılmıyor" yorumu yaparken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Şüpheli şekilde ölen ve intihar ettiği iddia edilen bir kadının üzerindeki sperm ve tırnak içindeki DNA'ya bakarken onu birkaç hafta önce öldüresiye döven erkek arkadaşından örnek alınmaması dünyanın en gelişmemiş ülkesinde bile olmaz ama Türkiye'de oldu" paylaşımı yaptı.

'ANNESİNİN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan dava açmıştı. İddianamede, 17 Nisan günü, Ümitcan Uygun ve arkadaşının, genç kızın evine gittiği, zorla içeriye girerek, "Seni öldüreceğim" diye tehditte bulunduğu anlatılmıştı. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanılan tartışmalar sonunda Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun da, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Anne Uygun'un da intihar ettiği açıklanmıştı.