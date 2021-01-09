İstanbul Valisi, Kovid-19 vakalarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı
|09 Ocak 2021 10:06
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de.
️En az düşüş ise;
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.😷️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA
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