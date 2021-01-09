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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 89 milyon 361 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 89 milyon 361 bini geçti.
 09 Ocak 2021 10:07
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 89 milyon 361 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 922 bin 208 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 89 milyon 361 bin 504'e çıkarken, virüs saptanan 64 milyon 30 bin 354 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 456 bin 902 kişide Kovid-19 tespit edildi, 378 bin 149 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 432 bin 526), Brezilya (7 milyon 15 bin 920), Rusya (3 milyon 355 bin 794), İngiltere (2 milyon 957 bin 472), Fransa (2 milyon 747 bin 135), Türkiye (2 milyon 307 bin 581), İtalya (2 milyon 237 bin 890), İspanya (2 milyon 50 bin 360), Almanya (1 milyon 895 bin 139), Kolombiya (1 milyon 755 bin 568), Arjantin (1 milyon 703 bin 352), Meksika (1 milyon 507 bin 931), Polonya (1 milyon 365 bin 645), İran (1 milyon 274 bin 514), Güney Afrika (1 milyon 192 bin 570), Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 29 bin 471)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (201 bin 542), Hindistan (150 bin 835), Meksika (132 bin 69), İngiltere (79 bin 833), İtalya (77 bin 911), Fransa (67 bin 431), Rusya (60 bin 911), İran (56 bin 18), İspanya (51 bin 874), Kolombiya (45 bin 431), Arjantin (44 bin 273), Almanya (40 bin 401), Peru (38 bin 145), Güney Afrika (32 bin 425), Polonya (30 bin 574), Endonezya (23 bin 753), Türkiye (22 bin 450), Belçika (19 bin 992), Ukrayna (19 bin 588), Şili (16 bin 974), Kanada (16 bin 707), Romanya (16 bin 506), Ekvador (14 bin 165), Irak (12 bin 877), Çekya (12 bin 800), Hollanda (12 bin 171), Pakistan (10 bin 598) ve Macaristan (10 bin 440)."
Anadolu Ajansı
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