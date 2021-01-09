Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul dahil 4 il için kuvvetli yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
|09 Ocak 2021 10:18
|+Aa- Yazdır
Marmara Bölgesi'nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
09 Ocak 2021 22:00
|Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
09 Ocak 2021 20:11
|Ordu'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
09 Ocak 2021 19:38
|18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!
09 Ocak 2021 18:37
|Maske takmayan genç, hakaret edip polise saldırdı
09 Ocak 2021 18:17
|Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
09 Ocak 2021 16:27
|Savcıyı tehditten aranan eski İKM mutfak dolabında yakalandı
09 Ocak 2021 15:50
|Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
09 Ocak 2021 15:44
|Üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
09 Ocak 2021 15:18
|Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldüen kadın tutuklandı
09 Ocak 2021 14:16