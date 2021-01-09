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AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı

Askeri personelin nöbet hizmetleri konusunda verdiği önerilere dair dilekçesine disiplin cezası verilmesi Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali görüldü!
 09 Ocak 2021 11:55
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AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı

Başvurucu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yüzbaşı olarak görev yapmaktadır. Görev yaptığı komutanlıkta yürütülen nöbet hizmetlerinde bazı düzenlemeler yapılması ve kanuna aykırı hususların yeniden gözden geçirilmesi talebiyle dilekçeyle başvuruda bulunmuştur. Başvurucunun nöbet hizmetleri hakkında yazdığı dilekçesinde "istek ve taleplerim" "mevzuatta yeterince açık olup", "bu husus düzeltilmediği sürece birliğimizde dedikoduya mahal vereceği ve personel arasında husumet yaratacağı kanaatindeyim" şeklindeki ifadelerin askerlik adabı, askeri yazışma kuralları ve üst amire hitap kuralları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle önce savunması istenmiş, akabinde ise kınama cezası ile tecziye edilmiştir.

Askeri disiplin kanunu uyarınca mahkemeye başvurma hakkı olmadığından doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi konu hakkında verdiği kararda özetle;

-Askerlik hizmetinin yerine getirdiği fonksiyonun bir gereği olarak sıkı disiplin ve itaatin geçerli olduğu bir kamu hizmeti olması nedeniyle diğer kamu çalışanlarına nazaran daha katı bir disiplin beklenmesinin doğal olduğu, ancak dilekçedeki üslubun askeri disipline zarar verip vermediği değerlendirilirken de hassas davranılması ve askeri personelin dilekçe hakkının orantısız kısıtlanmaması gerektiği,

-Başvurucunun şikayet dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde dilekçede saygısız, sert ve kati bir üsluba yer verilmediği gibi önerilerin ardından söz konusu önerileri uygulama inisiyatifinin ilgili komutanlıkta olduğunu belirttiği,

Gerekçeleriyle başvurucunun Kınama cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
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