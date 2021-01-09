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Resmen başladı: Artık trafik cezası araç kiralayana

Oto kiralama sektörünün trafik cezaları konusunda 65 yıldır beklediği yasal düzenleme yapıldı. Daha önce işletmelerin sorumlu tutulduğu kiralık araçlarda kural ihlalinden doğan cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek. Araç kiralama şirketlerinin uzun süredir beklediği düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yüzleri gülen şirket sahipleri, birçok mağduriyetin önüne geçildiğini söyledi.
 09 Ocak 2021 11:00
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Resmen başladı: Artık trafik cezası araç kiralayana

Trafik cezalarında kiralık araçlara yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek. Kiralık araç kullananlar, artık ihlallerinden de sorumlu olacak. Bu düzenleme araç kiralama şirket yöneticilerinin yüzünü güldü.


Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek

Araç kiralama şirketlerinin 2021 yılına müjdeli haberlerle başladığını belirten Edirneli araç kiralama şirketinin yöneticisi Ercan Özmencik, daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezalardan, artık aracı kiralayan kişilerin sorumlu tutulacağı düzenlemenin yürürlüğe girmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

  • Kiralık araç kullanan kişilerin artık trafik cezalarından da sorumlu tutulacağını ifade eden Özmencik, düzenlemeyle birlikte birçok sorunun ortadan kaldırıldığını ve düzenlemenin güzel olduğunu savundu.

Araç kiralama şirketlerinin en büyük sorununa neşter

Düzenleme yapılmadan önce kiralanan araçların plakasına yazılan cezaların 15-20 gün sonra araç kiralama şirketlerine tebliğ edildiğini, aracın teslim edilmesinin ardından birçok müşteriye ulaşamadıkları için cezaların kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Özmencik, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle artık böyle bir sorun kalmadığını belirtti.
Yeni Şafak
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