1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Web Tapu'dan satışlar 4 kattan fazla arttı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:- "2019'dan geçen yıl marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık"- "En yoğun olduğu dönemlerde dahi 'Web Tapu'dan işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi"- "Bu uygulamayı sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme uzmanlarına ve emlakçılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu'yu kullanmaya başladı"
 09 Ocak 2021 11:18
+Aa- Yazdır
'Web Tapu'dan satışlar 4 kattan fazla arttı

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kovid-19 salgını döneminde Web Tapu üzerinden yapılan satışların 4 kattan fazla artarak 1 milyon 350 bine ulaştığını belirtti.

Genel Müdür Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tapu ve kadastro başvurularının, geçen yıl 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiğini anımsattı.

Web Tapu'nun salgın sürecinde "can simidi" görevini gördüğünü ifade eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019'da uygulamaya geçtiğini söyledi.

Vatandaşların tapudaki işlemleri kendi gözleriyle görerek yapmak istediğini anlatan Adlı, şöyle devam etti:

"Durum böyle olunca Web Tapu uygulamaya geçtiğinde ilk olarak çok yaygınlaştıramadık. Pandeminin gündeme gelmesiyle özellikle marttan itibaren koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların işlemlerini birimlerimizden yapamayacağını duyurduk. Web Tapu'yu kullanarak işlemlerini yapmalarını istedik, 'Sadece imza için kuruma geleceksiniz.' dedik. Böyle bir zorunluluk getirince mecburen insanlar Web Tapu'yu kullanmaya başladı."

- "Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor"

Web Tapu'da alım satım işlemlerinin 1-2 gün içinde tamamlandığını bildiren Adlı, şunları kaydetti:

"Web Tapu'da en yoğun olduğu dönemlerde dahi işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi. Böyle olunca insanlar ister istemez Web Tapu'ya yönelmeye başladı. Web Tapu'yu sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme uzmanlarına ve emlakçılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu'yu kullanmaya başladı.

Geçen yıl marttan itibaren Web Tapu'da yapılan işlem sayısı 1 milyon 350 bin civarında oldu. Şu anda Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor. Web Tapu'ya vatandaşlar başvurusunu yaptığı zaman e-devlet kapısı üzerinden güvenli şekilde bilgilerini gönderiyor, kendisine gelen mesaja göre harçlarını yatırıyor, daha sonra da kendisine imzaya gitmesi için saat veriliyor, imzasını gidip atıyor ve işlemi bitiyor. 2019'dan marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık."

- Web Tapu, internet kullanamayan kişiler için ALO 181'e adapte edildi

Daha çok orta yaş üstü kişilerin tapuda işlem yaptığını dile getiren Adlı, "Orta yaş ve üstünün teknolojiyi kullanmayla ilgili bir eksikliği var. Bunu da dikkate alarak Web Tapu modülünü, ALO 181'e adapte ettik. Vatandaşın, Web Tapu üzerinden yapacağı işlemleri ALO 181 aracılığıyla yapmasına imkan sağladık. Yaşlı ve orta yaşın üzerindeki insanların da ALO 181 üzerinden Web Tapu'da işlemlerini gerçekleştirmesini sağladık." diye konuştu.

Genel Müdür Adlı, "Web Tapu'nun kullanım oranı işlem yapılan büyük illerde daha fazla. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde Web Tapu'nun kullanılmasında bir sorun kalmadı, vatandaşlar yaygın kullanıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor
09 Ocak 2021 22:05		 Bu ilde koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı
09 Ocak 2021 18:36
Ankara'daki o medyuma verilen ceza belli oldu
09 Ocak 2021 17:36		 HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesinde son 2 gün
09 Ocak 2021 16:51
Vatandaşlar 6,5 milyon arşiv belgesine evinden ulaştı
09 Ocak 2021 16:39		 Drift yaparken yakalandı, polise 'Yapmadım, ispatlayın' dedi
09 Ocak 2021 15:21
Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
09 Ocak 2021 14:42		 İletişim Başkanı Altun'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
09 Ocak 2021 14:37
İlk 'Sıfır Atık Belgesi' Başakşehir Belediyesine verildi
09 Ocak 2021 14:08		 Egzoz emisyon ölçümü yapmamanın cezası artırıldı
09 Ocak 2021 13:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi
22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama
21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı20:39 - Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emekli olup çalışmak isteyenlerin emekli maaşının kesilmesi 2
uçan teneke 1
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 3
sarımsağı sadece cuma ve cumartesi yemek 1
nefret söylemi 1
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 3
turşuda sirke-limon ikilemi 5
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
telefon fiyatları 1
Ekmek yapmak 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam