YÖK doçentlik başvurularında dijital dönemi başlatıyor
|09 Ocak 2021 11:19
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- Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, doçentlik başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini posta yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu sona erdirildi.
Yeni uygulamada, doçent adayları, daha önce basılı olarak postaya verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla sadece dijital ortama yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Dijitalleşen YÖK" sloganıyla yürütülen Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, YÖK'ün tavsiye kararıyla Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik başvuru süreçlerine ilişkin pek çok yenilik hayata geçirildi.
Yeniliklerden ilki, doçentlik belgelerinin 12 Kasım 2019'dan itibaren e-Devlet üzerinden elektronik ortamda görüntülenmeye başlanması oldu. Ayrıca geçen yıl yapılan mevzuat değişikliğiyle yılda 2 kez yapılan doçentlik başvuruları, ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere 3'e çıkarıldı. Karar bu ay hayata geçirilecek.
- Doçentlik başvurularında yeni dönem
YÖK'ün tavsiye kararıyla Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), doçent adaylarına büyük kolaylık sağlayacak bir yeniliği "2021 Ocak" başvuru döneminden itibaren uygulanmak üzere karara bağladı.
Mevcut uygulamada, filoloji, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari bilimler, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarından başvuru yapacak doçent adaylarının bilimsel değerlendirmeye esas olan kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini; güzel sanatlar temel alanından başvuran adayların ise tüm eserlerini taahhütlü posta ya da kargo yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu bulunuyordu.
Bu adaylar, jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak eserlerini elden de teslim edebiliyorlardı. Bu zorunluluk nedeniyle her yıl yaklaşık 6 bin doçent adayı, yüksek meblağda kargo ve kırtasiye masrafıyla karşı karşıya kalıyordu.
YÖK'ün tavsiyesi üzerine ÜAK tarafından alınan kararla doçentlik başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini posta yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu sona erdirildi.
Yeni uygulamada, doçent adayları, daha önce basılı olarak postaya verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla sadece dijital ortama yükleyerek başvurularını tamamlayabilecek.
Alınan kararla dijital çağın imkanlarından daha fazla faydalanılarak çevreye duyarlı bu uygulama ile kağıt israfının, postalama masrafının ve salgın koşullarında jüri üyelerine evrak ulaştırma zorluklarının önüne geçilmiş oldu.
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