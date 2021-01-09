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e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 2,3 milyarı aşkın giriş oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok işlemin dijital olarak yapılmasına olanak sağlayan e-Devlet Kapısı'nın, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilecekleri bir alan olduğunu ifade etti.
 09 Ocak 2021 12:49
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e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 2,3 milyarı aşkın giriş oldu

Gerek hizmete ulaşımın kolaylığı gerekse ihtiyaç duyulan pek çok hizmetin varlığının bu dönemde e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırdığını belirten Koç, şöyle devam etti:

"2020 tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşımız pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdi. 2019 yılına oranla geçen yıl e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı iki katına çıktı. 2019'da 1,1 milyar olan e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı 2020'de 2,3 milyarı aştı."

Koç, 2008'de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı'nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetle "Türkiye'nin dijital yüzü" olduğunu söyledi.

"Destekleme başvuruları gerçekleştirildi"

Sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı salgın döneminde "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru" hizmetiyle vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeden e-Devlet Kapısı aracılığıyla destekleme başvurularını yaptıklarına dikkati çeken Koç, "SGK Borçlarının Yapılandırılması", "Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu" ve "Geçici İş Gücü Desteği Başvurusu" hizmetlerini de vatandaşların yoğun şekilde kullandığını dile getirdi.

Koç, yılın son günlerinde açılan "Esnaf ve Sanatkarlara Gelir Kaybı Desteği" ve "Kira Desteği" kapsamında e-Devlet Kapısı'ndan işlem yapılabildiğini ifade etti.

e-Devlet Kapısı'nı herkesin etkin şekilde kullanması için gayret gösterdiklerini belirten Koç, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifresi almakta zorluk çektiğini gördüklerini ve hızlıca çalışmalara başlayıp şifre teslimini bu kişilerin evlerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara'da pilot uygulamada olan söz konusu hizmetin çok yakında tüm Türkiye'de verileceğini bildiren Koç, şunları kaydetti:

"2020 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak vatandaşlarımıza pek çok işlevsel hizmeti sunduğumuz bir yıl oldu. Örneğin vatandaşlarımız artık 'Abonelik Fesih Başvurusu' hizmetiyle elektronik haberleşme aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru randevuları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Nüfus kayıt hatalarının düzeltilme ve adres değişikliği bildirim talepleri hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu hizmetlerin dışında bu sene bir yenilik daha yaptık. Bütünleşik hizmet 'Araçlarım' vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Bu sayede vatandaşlarımızı artık tek bir sayfa üzerinden araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu bilgilerinin görüntülenip ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor."

Koç, e-Devlet Kapısı'nda sağlık konusunda da önemli hizmetlerin yer aldığına işaret ederek, "Salgın döneminde kurumlarla ve kişilerle Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşınıp taşınmadığını güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan 'HES Kodu Üretme ve Listeleme' hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden en çok kullanılanlar arasında yer aldı. Toplum sağlığı açısından 65 yaş üstü vatandaşlar için valilikten alınması gereken 'Seyahat İzin Belgesi' başvurularını da e-Devlet Kapısı'na taşıdık." diye konuştu.

Koç, vatandaş ile hizmeti bir araya getiren e-Devlet Kapısı'nın 2021'de daha da gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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