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Müzik sektörü çalışanlarına destek ödemeleri bu ay başlayacak

Kovid-19 salgını nedeniyle mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanları için Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan destek programı kapsamında toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine destek verileceği açıklandı
 09 Ocak 2021 12:56
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Müzik sektörü çalışanlarına destek ödemeleri bu ay başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle mağdur olan müzik sektörü çalışanları için başlatılan destek programı kapsamında, toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine destek verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla Bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin iş birliğiyle yürütülen programın son aşamasına gelindiği belirtildi.

Destek programı için 16 Aralık 2020'de başlayan ve 25 Aralık 2020'de sona eren başvuru süresince 29 bin 679 müracaat yapıldığı, ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek birliklerinin yoğun çalışmasıyla gerçekleştirilen titiz inceleme sonucu 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişi 3 bin lira tutarında destek alacak." bilgisi verildi.

Ödemelerin ocak ayında başlayacağı ifade edilen açıklamada, destek çağrısında bulunan meslek birliklerinin de ilave edilmesiyle toplam destek sayısının 30 bini aştığı kaydedildi. Açıklamada, meslek birliklerince verilecek desteklerin de Bakanlık kaynaklarından karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu programda başvuruların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre Enstitüsüne ve projede bizimle iş birliği yapan sivil toplum kuruluşlarımız Popüler Müzik Sanatı Vakfı, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Uluslararası Sahne Sanatçıları Federasyonu, Türk Musikisi Federasyonuna ve müzik meslek birliklerine teşekkür ediyoruz.

Çok kısa bir zamanda sonuçlandırdığımız bu destek programının yanı sıra yine Bakanlığımız kaynaklarından karşılanmak üzere, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı ayrı destek programları geliştirmiştir."
Anadolu Ajansı
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