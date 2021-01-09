YTB'nin '2021 Türkiye Bursları'na başvurular yarın başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvuruları yarın başlıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Bursları, uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini her geçen gün pekiştiriliyor.

Dünyanın bütün ülkelerine açık olan Türkiye Bursları 2021 yılı başvuruları, 10 Ocak-20 Şubat'ta alınacak. Başvurular, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olacak. Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

- Dünyanın en kapsamlı burs programı

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor. Türkiye Burslarına 2020'de 172 ülkeden alınan 156 bin başvuru, Türkiye'nin uluslararası eğitimde cazibe merkezi haline geldiğine işaret ediyor.

Sunduğu bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında Türkiye Bursları, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burslu eğitim imkanı sağlıyor. Türkiye Bursları, ülkeler arasındaki iş birliğini ve toplumlar arası ortak anlayışı güçlendirmeye kendini adamış geleceğin liderlerinden bir ağ oluşturmayı hedefliyor.